Mit welchen Tanzschritten fegen die Let's Dance-Paare in der vierten Show über das Parkett? In der vergangenen Woche bewiesen die Promis bei einem 70er-Jahre-Special ihr tänzerisches Können. Bei Ailton (46) und seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (37) ist der Traum vom Sieg geplatzt. Doch für die verbliebenen elf Tanzpaare geht es auch am kommenden Freitag wieder heiß her: Auf diese Performances dürfen sich die Zuschauer freuen!

In den letzten Tagen sorgte Luca Hänni (25) mit seiner Trennung von Freundin Michèle für Aufsehen – ob der Sänger seine Gefühle jetzt im Contemporary zu Lewis Capaldis (23) "Someone You Loved" ausdrücken wird? Musiker John Kelly (53) und Artistin Lili Paul-Roncalli (21) bereiteten sich jeweils auf einen Cha Cha Cha vor. Bei Model Loiza Lamers (25) und Ninja Warrior Germany-Bekanntheit Moritz Hans steht hingegen eine Rumba auf dem Plan. Und kann Schauspieler Tijan Njie (28) mit seinem Wiener Walzer möglicherweise sogar seine eigene Bestleistung toppen?

Ilka Bessin (48) und Tanzpartner Erich Klann (32) wollen die Jury mit einem Paso Doble begeistern. Während Schauspieler Martin Klempnow (46) einen Tango performen wird, schwingt Sportexpertin Ulrike von der Groeben (62) mit einer Salsa die Hüften. Moderator Sükrü Pehlivan (47) setzt mit einem Jive auf den deutschen Ohrwurm "Marmor, Stein und Eisen bricht". Influencerin Laura Müller (19) will mit einem Charleston zu Lou Begas (44) Hit "Boyfriend" glänzen – auf ihren Liebsten muss die Freundin von Michael Wendler (47) allerdings verzichten: Die vierte Show wird komplett ohne Publikum stattfinden!

Thomas Burg / ActionPress Christina Luft und Luca Hänni in der zweiten Liveshow von "Let's Dance" 2020

Getty Images Ilka Bessin und Erich Klann bei "Let's Dance"

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2019



