Kann diesen Paradiesvogel eigentlich noch irgendeine Ausnahmesituation aus der Fassung bringen? Die Rede ist von Matthias Mangiapane (36), der bekanntlich schon in so einigen deutschen Fernsehformaten über den Bildschirm geflimmert ist. Sein jüngstes Projekt ist der tropische TV-Wettstreit Promis unter Palmen, bei dem er gegen neun andere Prominente antreten muss. Wie sehr es auf der Insel in Thailand wirklich zur Sache ging, plauderte Matthias nun gegenüber Promiflash aus!

"Bei 'Promis unter Palmen' waren die Spiele teilweise sehr lustig. Zum anderen Teil auch anstrengend, was Kondition und sportliche Leistung angeht, und natürlich war auch Köpfchen gefragt, also wo Allgemeinwissen und logisches Denken erforderlich ist", erklärte der Mann von Hubert Fella (52). Besonders die Tatsache, dass man nicht selten mit ungeliebten Mitstreitern gemeinsam ein Match antreten musste, stellte offenbar eine kleine Hürde da: "Da musste man natürlich zwischenmenschliche Diskrepanzen außen vor lassen, solange die Challenge lief."

Wieso sich seine Fans auch sein neues Projekt ansehen sollten? "Promis unter Palmen" mache der gewisse Mix aus anderen Sendungen aus! "Es ist ein ganz, ganz spannendes, lustiges und sehr interessantes Format", meinte jedenfalls Matthias. Interessierte Fans können sich ab dem 25. März selbst von der Sat.1-Produktion überzeugen.

Anzeige

SAT.1 / Richard Hübner Die zehn Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Anzeige

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, Reality-TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de