Tränenreiche Abschiedsstimmung bei Mareike Lerch! Die Sachbearbeiterin versuchte bislang ihr Glück bei Germany's next Topmodel – und stieß dabei immer wieder auf Widerstand. Die Tattoo-Liebhaberin sticht zwar mit ihrem coolen Style und den Körperbildchen heraus, doch erhält für ihre Art immer wieder harte Kritik. In der vergangenen Folge geriet sie deswegen in einen Disput mit einem Fotografen, auch beim Interview-Training musste sie mit Tadel wegen ihrer Internet-Präsenz umgehen. Und auch in der aktuellen Episode hat es die Beauty nicht leicht – und zieht daraus harte Konsequenzen!

In dieser Woche kam es bei GNTM darauf an, Jobs abzusahnen. Auf der Berlin Fashion Week konnte Mareike die Kunden trotz ihres einzigartigen Styles allerdings nicht von sich überzeugen. "Vom Typ her finde ich Mareike cool, aber dann war es leider eine Vollkatastrophe. Sie ist fast eingeschlafen beim Gehen", kritisierte beispielsweise Designer Kilian Kerner ihren Walk. Zudem kann sich Mareike auch nicht komplett auf den Contest konzentrieren – sie vermisst ihre Liebsten! "Es fehlt mir halt alles, meine Familie und Philipp. Wenn ich das alles nicht habe, dann fühle ich mich ein bisschen antriebslos", erklärte sie traurig. Auch die Stimmung unter ihren Model-Kolleginnen macht ihr zu schaffen. Beim Casting für Wolfgang Joop (75) brach sie dann in Tränen aus – und verkündete, dass sie das Format verlassen möchte!

"Ich habe die letzten Wochen gemerkt, ich bin nicht mehr so komplett mit dem Herzen dabei. Ja, ich habe das für mich schon entschlossen, dass ich lieber aufhören würde", offenbarte sie Wolfgang, da er diese Entscheidung an Heidi (46) weitertragen soll. Bei dem Designer traf sie auf Verständnis: "Wenn du es nicht mehr fühlst, wäre es auch falsch, wenn du das weiterverfolgst. Ich finde das schade, weil ich finde, du bist ein toller Typ." Modelmama Heidi Klum will Reisende nicht aufhalten.

Diese Entscheidung teilte sie im Anschluss auch ihren Model-Freundinnen mit – vielen davon brach es das Herz, dennoch unterstützten sie die Beauty. Konkurrentin Lijana hatte allerdings gemischte Gefühle: "Ich bin total schockiert, dass Mareike aufhört bei GNTM. Für mich ist das immer so ein Aufgeben, was für mich nie infrage kommen würde. Aber sie ist eine starke Konkurrentin, deshalb ist das für mich gar nicht schlecht."

Instagram / internetxdoll GNTM-Kandidatin Mareike

Instagram / mareike.gntm2020.official Mareike Lerch, Kandidatin bei GNTM 2020

Instagram / internetxdoll Mareike Lerch im Oktober 2019

Instagram / lijana_ka GNTM-Kandidatin Lijana



