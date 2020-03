Die Hochzeit von Prinzessin Beatrice (31) und Edoardo Mapelli Mozzi (36) scheint einfach unter keinem guten Stern zu stehen! Seit vergangenen September ist es öffentlich, dass das Paar gemeinsam vor den Traualtar schreiten möchte. Im November machte ihr Vater, Prinz Andrew (60), unschöne Schlagzeilen – er sei in den Sex-Skandal von Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt. Intern sei das Liebesspektakel infolgedessen bereits zweimal verschoben worden, die Feier sollte außerdem kleiner ausfallen. Schließlich einigte sich das Paar auf den 29. Mai, doch auch das Datum ist mittlerweile nicht mehr fest: Wegen des Coronavirus scheinen die beiden wieder umplanen zu müssen!

Zunächst bestand Sorge, dass Edoardos Familie zur Trauung nicht anreisen könnte, immerhin stammen seine Angehörigen aus Norditalien, eine Region, in der viele Ortschaften wegen des grassierenden Virus unter Quarantäne stehen. Vermeintlich weit weg vom Risikogebiet, nämlich im St. James's Palace in London, soll die Hochzeit stattfinden, mit einem anschließenden Empfang im Garten des Buckingham-Palastes. Diese Pläne drohen seit Dienstag allerdings ins Wasser zu fallen, denn die Queen hat alle kommenden Termine wegen der Pandemie abgesagt, wie das Royal-Oberhaupt in einem Statement bekannt gab.

Wie People berichtete, soll hinter den Kulissen noch über die Details diskutiert werden – ob sich die weltweite gesundheitliche Lage bis dahin aber wieder entspannt hat, ist ungewiss. Eindeutiger sei dagegen jedoch, welche Rolle der in Verruf geratene Andrew beim Jawort seiner Tochter spielen wird, trotz des Skandals nämlich eine recht große: "Er ist in ihrem Leben sehr wichtig. Sie ist seine größte Unterstützerin. Andrew wird deshalb eine Rede beim Empfang halten, so wie es jeder Brautvater tun würde", verriet ein Insider gegenüber dem News-Portal.

Getty Images Prinzessin Beatrice im November 2018

Getty Images Queen Elizabeth II. im Februar 2020

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan



