Wie schlägt sich Laura Müller (19) ohne ihren Schatz Michael Wendler (47) im Publikum bei Let's Dance? Wegen der Corona-Krise verzichtet man ab sofort komplett auf die Zuschauer im Studio der RTL-Tanzshow. Das bedeutet: Auch der Schlagerbarde muss draußen bleiben und darf seine Freundin erst nach der Show wieder in die Arme schließen. Doch konnte Laura ohne ihren jubelnden Lover am Bühnenrand auf der Tanzfläche überzeugen?

Laura war die Aufregung in der vierten Show definitiv deutlich weniger anzumerken. Geradezu bravourös meisterte sie den Charleston mit Profi Christian Polanc (41) und konnte von der Jury eine wirklich tolle Bewertung von 24 Punkte einfahren – jeweils acht von den Juroren! Sogar der sonst so strenge Joachim Llambi (55) hatte nur noch wenig zu bemängeln: "Frau Müller hat das heute sehr gut gemacht. Das, was wir noch ein bisschen üben müssen, ist die Körperspannung zu halten bei Hebefiguren und Überschlägen", erklärte er. Motsi Mabuse (38) ist sich sogar sicher, dass Laura inzwischen zu einer riesigen Konkurrenz geworden ist: "Du wirst immer stärker. Laura, du bist supergefährlich, Weiter so!"

Bei Moderatorin Victoria Swarovski (26) angelangt, gab es natürlich auch für die 19-Jährige einen Videoanruf ihrer Liebsten – allerdings nicht von ihrem Schatz Michael. Stattdessen beglückwünschten sie ihre Eltern live von der Couch mit selbst gebastelten Zehn-Punkte-Keulen: "Sie hat toll getanzt. Richtig super. Laura toll!" Viele Fans hatten dennoch auf eine Ansprache des "Egal"-Interpreten gehofft.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Jorge González, Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Daniel Hartwich bei "Let's Dance" 2020

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller in Köln bei "Let's Dance" im März 2020

Anzeige

TVNOW Laura Müller mit Eltern Gaby und Klaus und Adeline Norberg



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de