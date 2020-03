Sophia Vegas (32) hat mit ihrem Sprössling alle Hände voll zu tun! Im Februar des vergangenen Jahres brachte die Ex von Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim (68) ihr erstes Kind zur Welt. Töchterchen Amanda (1) ist der ganze Stolz der Blondine. Im Netz hält die Influencerin ihre Community mit regelmäßigen Schnappschüssen aus ihrem Alltag auf dem Laufenden. Dazu gehört auch Klein-Amanda ins Bett zu bringen – doch das scheint der Beauty nicht immer reibungslos zu gelingen...

"Das passiert, wenn meine kleine Prinzessin nicht schlafen gehen möchte", teilte Sophia am vergangenen Donnerstag via Instagram mit. Mit einem quiekenden Lachen versuchte das einjährige Mädchen auf dem Bett vor ihrer Mami davon zu krabbeln und sich hinter einem Kissen zu verstecken. Doch der Fluchtversuch ist gescheitert: Mit einer Kitzelattacke schnappte sich die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin ihren Nachwuchs und entlockte ihm damit die letzte Energie. "Jeder Tag ist so besonders mit dir", schwärmte sie.

Bevor es für Sophias Baby dann allerdings tatsächlich ins Bettchen ging, stand noch eine große Streicheleinheit auf dem Programm. Eng an die Brust ihrer Mama gekuschelt, fielen der kleinen Amanda dann allmählich die Augen zu. Und auch die 32-Jährige scheint am Ende des Tages erschöpft, aber glücklich, im Land der Träume angekommen zu sein.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas Tochter Amanda, März 2020

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas' Tochter Amanda im März 2020

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda im März 2020



