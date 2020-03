Welcher Ernährungsplan steckt eigentlich hinter Kylie Jenners (22) Traumkörper? Seit Kindheitstagen steht das Nesthäkchen des Kardashian-Jenner-Clans bereits dank der Familien-Doku in der Öffentlichkeit. Mittlerweile hat sie sich aber längst ihr eigenes Kosmetik-Imperium aufgebaut und ist Mutter einer Tochter. Trotz des ganzen Trubels gelingt es der Beauty aber nach wie vor, in Topform zu bleiben. Und das dürfte nicht zuletzt an ihren Essensgewohnheiten liegen: Das kommt bei Kylie täglich auf den Tisch!

Die Brünette startet ihren Tag in der Regel mit einem frisch gepressten Sellerie-Saft. Gelegentlich gönne sich die Beauty auch noch einen Vanilla Iced Latte mit Hafermilch oder einen Pfirsich-Tee. Gegessen wird dann im Normalfall erst ab Mittag: Dann gönnt sich Kylie gerne mal Hähnchen, Gemüse, Tacos, Steak-Burritos oder einen gesunden Salat. Auch ein Thunfischsandwich mit Weizenbrot und Salatblättern darf es mal sein. Verbieten will sich die Influencerin aber nichts: Zu ihren Lieblings-Cheatmeals gehören ein doppelter Cheeseburger, gegrillte Zwiebeln, Pommes und eine Cola.

Auch wenn man es nicht glauben mag: Kylie steht ebenfalls total auf Snacks. Vor allem diverse Chipssorten haben es der 21-Jährigen angetan. Ihre gesünderen Alternativen seien dann Granatapfelkerne, Misosuppe und Brühe. Darüber hinaus steht die Mutter von Stormi Webster (2) total auf Sushi – etwas, was sie laut eigenen Angaben viel zu oft essen würde. Auf späte, ungesunde Zwischenspeisen verzichtet sie allerdings komplett – nicht zuletzt mithilfe eines kleinen Tipps: Abends schaut sie vom Bett aus Fernsehen und stellt einen geschnittenen Apfel neben sich. Weil sie dann zu faul sei, wieder aufzustehen, greife sie lediglich zum Obst neben sich.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Bikini, März 2020

Backgrid/ ActionPress Reality-TV-Star Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, TV-Gesicht



