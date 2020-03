Wie hat sich Tijan Njie (28) heute Abend bei Let's Dance geschlagen? In der aktuellen Folge herrschen nicht nur wegen des Coronavirus für den Teilnehmer erschwerte Bedingungen. Dieses Mal verzichtet der Sender auf das komplette Publikum und die Stars und Profis müssen vor und nach ihren Tänzen genügend Abstand voneinander halten. Tijan konnte zusätzlich diese Woche auch noch weniger trainieren wie die Konkurrenz, weil er sich bei den Proben an der Schulter verletzte. Konnte er dennoch einmal mehr viele Punkte von der Jury rund um Joachim Llambi (55) ergattern?

Bereits am vergangenen Donnerstag machte die Runde, dass der Alles was zählt-Star wegen einer Verletzung kürzertreten musste. In der Sendung wurde nun aufgelöst: Tijan hat sich bei einem Sturz an der Schulter wehgetan. Für Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (31) ein Horrorerlebnis, wie sie im Einspieler erzählte: "Das war der größte Schockmoment meiner zehnjährigen TV-Karriere. Ich hatte noch nie so Angst während eines Trainings." Ihren Wiener Walzer zu James Blunts (46) Song "Monsters" meisterten sie trotz Trainings-Krise mit Bravour: 24 Punkte konnten sie einfahren! "Ich finde es sehr sehr gut. Aus irgendeinem Grund gefällt mir der Standardtanz bei dir. Da hast du mehr Kontrolle. Das sah jetzt so leicht und stabil aus", schwärmte Motsi Mabuse (38).

Kurz nach dem Tanz befragte Victoria Swarovski (26) Tijan und Kathrin, wie sich die beiden so gänzlich ohne Studiozuschauer fühlen. Darauf hatte der Schauspieler eine überraschende Antwort parat: "Ohne Publikum geben alle Vollgas. Es hat mega Spaß gemacht", erklärte er. Seiner Schulter gehe es mittlerweile auch wieder besser. Als Sahnehäubchen durfte Tijan dann noch schnell per Videochat mit einem Bruder telefonieren, der – wie sollte es anders sein – von der Performance seines Verwandten mega-begeistert war.

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger und Tijan Njie im März 2020

wcrART Tijan Njie, "Alles was zählt"-Star

Instagram / tijan.njie Tijan Njie und Kathrin Menzinger in Köln im Februar 2020



