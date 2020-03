Tobias Wegener (26) hat sich bei Love Island und Promi Big Brother den Namen des netten Schönlings gesichert. Nach dem Eklat um seine Ex Janine Pink (32) musste der Sunnyboy jedoch ordentlich ackern, um seinen Ruf zu wahren. Jetzt hat er sich endlich wieder in eine TV-Show getraut und kämpft unter der Sonne Thailands mit neun anderen Promis um 100.000 Euro. Promiflash hat er verraten, was bei Promis unter Palmen so abgeht und warum es richtig Stress gibt.

Streit vorprogrammiert: Tobi und seine Ex Janine wussten nichts von der Teilnahme des jeweils anderen – das sorgt sicher für jede Menge Beef am Strand. Aber nicht nur das, denn im thailändischen Paradies ging es richtig zur Sache: "Das sind einfach krasse Charaktere, die da zusammenkommen." Seine Vorbereitung in Sachen Fitness kann ihm bei solchen Problemen sicher nicht weiterhelfen. Verständlich, dass Tobi unsicher war, ob das wirklich harmoniert: "Klar, im normalen Leben knisterts auch. Aber da ist man ja wirklich auf engstem Raum. Es ist ein Ausnahmezustand."

Die besondere Konstellation der Promis war womöglich die größte Challenge der ganzen Show: "Jeder ist von den Emotionen her ganz anders. Der eine steigert sich mehr rein, der andere sieht es ganz gelassen. Aber ich denke, das war schon wirklich eine ganz krasse Nummer." Es wird also megaspannend, was unter den Palmen abgeht: "Das war teilweise schon sehr strange, wirklich." Von Lachen bis Weinen ist also alles dabei und sorgt für richtig viel Spannung in der Villa.

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink beim "Promi Big Brother"-Finale

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, ehemaliger "Love Island"-Teilnehmer

SAT.1 / Richard Hübner Die zehn Teilnehmer von "Promis unter Palmen"



