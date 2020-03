Bei Sophie Turner (24) und Joe Jonas (30) könnte es zur Zeit nicht besser laufen. Die Schauspielerin und der Sänger haben vergangenes Jahr den Bund der Ehe geschlossen. Seitdem wird gemunkelt, ob die beiden schon bald Nachwuchs bekommen werden. Dass die Game of Thrones-Darstellerin ihren Ehemann noch immer liebt wie am ersten Tag, hat sie jetzt auf sympathische Art bewiesen: Die Beauty nannte ihn in einem Interview ihr absolutes "Lieblingskunstwerk".

Im Gespräch mit der Zeitschrift Elle hatte die Beauty kürzlich bereits in den höchsten Tönen von ihrer Ehe mit dem Musiker geschwärmt. "Allein die Worte 'Ehemann' und 'Ehefrau' festigen die Beziehung. Ich bin total gerne verheiratet. Es ist wunderbar", offenbarte die Schönheit. In einer Frage-Antwort-Session auf Instagram setzte sie jetzt noch einen drauf: Einer der User fragte, ob sie ein Lieblingskunstwerk hat – worauf die Beauty sofort eine Antwort parat hatte: "@joejonas", vertaggte sie ihren Liebsten und bewies ihrer Community damit, dass es für sie keinen Schöneren als ihren Mann gibt.

Früher sei die 24-Jährige allerdings weniger begeistert von dem Musiker gewesen. "Ich hatte erwartet, dass er zu unserem ersten Date in Begleitung von Sicherheitspersonal kommen würde. Ich dachte, er wäre ein richtiger Idiot", gestand die Schauspielerin in dem Interview noch. Auch von seiner Band Jonas Brothers sei die Schönheit zuvor kein großer Fan gewesen.

Lies Angeles / MEGA Sänger Joe Jonas und Schauspielerin Sophie Turner im März 2020

Rich Fury / Staff Sophie Turner bei den 26th Annual Screen Actors Guild Awards im Januar 2020 in Los Angeles

Instagram / sophiet Sophie Turner und Joe Jonas in Paris, 2019



