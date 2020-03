Michael Bauer (29) hat eine klare Meinung zum Dreiecksdrama zwischen Serkan Yavuz (26), Carina Spack und Jade Übach! Seit der Regensburger und seine ehemalige Knutschpartnerin zusammen den Big Brother-Container bezogen haben, hat sich eine regelrechte Kluft zwischen ehemaligen Der Bachelor und Die Bachelorette-Kandidaten entwickelt. Weil Carina befürchtet, dass Jade sich an Serkan heranmachen könnte, haben sich zwei Sympathielager gebildet. Gegenüber Promiflash gibt nun auch Michi zu: Er schließt sich Team Jade an.

"Ich bin auf jeden Fall auf der Seite von Jade. Auch was Carina über sie erzählt hat, trifft eher alles auf sie selber zu! Also auf Carina", fällt der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer im Gespräch mit Promiflash sein Urteil und rechnet gleichzeitig auch mit Serkan ab. Dass dieser ihn als "fame-geil" bezeichnet habe, nun aber selbst direkt in der nächsten Fernsehshow unterwegs sei, geht dem 29-Jährigen gegen den Strich. "Vielleicht findet Serkan ja ein halbes Ei im BB-Haus wieder", witzelt er und erinnert damit an eine altbekannte Debatte.

Schon während des Flirtformats, in dem sich das Paar kennengelernt hatte, waren sich ihre dortigen Mitstreiter darüber einig, dass Carina ihren Liebsten fest im Griff hat. "Was hat Carina gemacht mit dir? Die hat die Eier in der Hand bei dir", meinte Marco Cerullo (31) damals zu seinem Kumpel.

© SAT.1 Serkan und Jade bei "Big Brother"

Instagram / magic90mike Michi Bauer

TVNOW Die "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

