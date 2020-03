Diese The Biggest Loser-Teilnehmer haben am meisten abgenommen! Seit Wochen kämpfen abnehmwillige Kandidaten in der Fitness-Show um jedes Gramm – und in dieser Zeit sind tatsächlich schon etliche Pfunde gepurzelt. Daniel, Tülay, Petra, Abdi und Sascha haben allerdings besonders hart an sich gearbeitet und den größten Body-Wandel durchgemacht. Sie haben es bis ins Halbfinale geschafft. Aber nur vier von ihnen stehen jetzt auch im "The Biggest Loser"-Finale!

In der Diät-Show stand jetzt das allerletzte Wiegen an. Nachrückerin Petra hat vom Start bis zum Halbfinale prozentual am wenigsten abgenommen und musste ihre Sachen packen. Sie verlor zwar satte 38,6 Kilo, mit einem prozentualen Gewichtsverlust von 34,62 Prozent lag sie aber immer noch hinter ihren Konkurrenten. Damit haben es Daniel, Tülay, Abdi und Sascha in die Finalrunde geschafft.

Petra, die bis vor Kurzem noch im Secret-Team von Sarah (28) und Dominic Harrison (28) trainiert hat, nimmt ihren Exit sportlich. "Ich habe hier so viel erreicht und ich bin echt dankbar. Wie viel ich jetzt wiege, das hätte ich mir nie träumen lassen", freute sie sich trotz ihres Abgangs.

"The Biggest Loser" – das große Finale am Freitag, 27. März 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Anzeige

SAT.1/Benedikt Müller "The Biggest Loser"-Kandidatin Tülay

Anzeige

SAT.1/Benedikt Müller "The Biggest Loser"-Kandidat Daniel

Anzeige

SAT.1/Benedikt Müller "The Biggest Loser"-Kandidat Sascha

SAT.1/Benedikt Müller Petra, "The Biggest Loser"-Kandidatin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de