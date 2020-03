Nach dem sogenannten Megxit soll das britische Königshaus zerstritten sein – Herzogin Meghan (38) wolle jedoch, dass ihr Gatte Prinz Harry (35) weiterhin auf seine Liebsten zugeht. In der vergangenen Woche absolvierte das Paar die letzten Termine im Dienste der Krone in Großbritannien, künftig wollen die beiden von ihren royalen Pflichten zurücktreten. Das nahmen nicht alle Blaublüter positiv auf, nicht nur zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William (37) sei die Stimmung unterkühlt. Aber die einstige Schauspielerin will es offenbar nicht dabei belassen: Harry soll den Kontakt zur Queen (93) und Co. aufrechterhalten!

"Meghan möchte, dass Harry den Kontakt zu seiner Familie hält, das steht außer Frage. Es war eine harte Zeit, aber er liebt seine Familie natürlich, das wird und hat sich nicht geändert", verriet jetzt ein Insider gegenüber Hollywood Life. Demnach habe Harry schon immer ein enges Verhältnis zu seiner Oma, der Queen, gehabt – wenn es nach der gebürtigen US-Amerikanerin ginge, soll das nicht verloren gehen. Auch wünsche sich der Papa von Archie Harrison, dass der Knirps seine Urgroßmutter so schnell wie möglich wiedersehen kann: "Er liebt es, die beiden zusammen zu sehen."

Ein Treffen mit dem Nesthäkchen der Family war bei Meghan und Harrys letztem England-Besuch leider nicht möglich – sie ließen das zehn Monate alte Baby in ihrer neuen Wahlheimat Kanada. Vor allem der sich in Europa stark verbreitende Corona-Virus sei der Grund dafür gewesen: "Im Moment können sie jedoch keine wirklichen Pläne machen, die Situation ist zu unsicher. Aber wenn sie Archie beim nächsten Besuch mitnehmen können, werden sie es tun", ergänzte die Quelle schließlich.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im März 2020

Getty Images Queen Elizabeth II. im März 2020

MEGA Queen Elizabeth II., Doria Ragland, Herzogin Meghan und Archie Harrison



