Liam Payne (26) scheint von seiner ehemaligen Freundin Cheryl Cole (36) noch immer völlig begeistert zu sein! Im Dezember 2015 lernten sich die Musiker kennen und lieben. Nach zwei Jahren wurde das Liebesglück von der Geburt ihres Sohnes Bear Grey (2) gekrönt. Im Juli 2018 folgte dann überraschend die Trennung – seitdem lebt der Sprössling bei seiner Mama. Und die macht offenbar einen richtig guten Job mit dem Kleinen, wie Papa Liam verriet.

"Sie ist eine fantastische Mutter! Ich kann mich nicht beklagen", schwärmte der Sänger laut Daily Mail bei seinem Auftritt in der TV-Show von Jonathan Ross (58) von den Mama-Qualitäten seiner Ex Cheryl. Der One Direction-Star könne sich keine bessere Mami für seinen zweijährigen Sohnemann vorstellen, denn sie sei einfach "absolut großartig". Auch wenn beide Elternteile den gleichen Beruf im Rampenlicht ausüben, verstehe es die Britin, wenn der Hottie einmal keine Zeit für den Nachwuchs habe.

Erst vor wenigen Wochen habe er wegen seines Tourplans eine längere Zeit ohne sein Kind verbringen müssen. Ansonsten genieße der Boyband-Schnuckel die freie Zeit mit dem Zweijährigen: "Er kommt hin und wieder zu mir nach Hause und wir hängen einfach ab", erzählte Liam.

Instagram / cherylofficial Cheryl Cole im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Liam Payne im September 2019

Anzeige

Getty Images Liam Payne im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de