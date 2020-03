Cathy Hummels (32) und ihr Söhnchen Ludwig (2) haben gute Laune beim Tanzen! Seit der Geburt des Wonneproppens gewährt die Ehefrau von Mats Hummels (31) gerne im Netz Einblicke in ihren Familienalltag. Wichtig ist ihr dabei eigentlich, dass man das Gesicht des Knirpses nicht erkennen kann. Jetzt hat Cathy allerdings eine Ausnahme gemacht: Während sie mit dem Zweijährigen eine flotte Sohle aufs Parkett legt, zeigt sie so viel von ihm wie noch nie zuvor!

"Kleines Gute-Laune-Kindertanzvideo für euch. So kann man auch Sport machen. Glaubt mir, das haut rein", kommentiert die Influencerin einen kurzen Clip auf Instagram, in dem sie mit Ludwig zu "Teddybär, Teddybär dreh' dich um" tanzt. Die meiste Zeit verdeckt Cathy ihren Tanzbär. Weil Ludwig aber schnell durchs heimische Wohnzimmer hüpft, erhaschen die Fans doch einen Blick auf sein Gesicht. Seine Mama stört das momentan offenbar wenig.

Dass die 32-Jährige in Sachen Erziehung auch ziemlich einfallsreich ist, bewies sie bereits im Januar – denn Ludwig hat langsam, aber sicher sein eigenes Köpfchen. Für ein Küsschen greift sie da schon mal in die Trickkiste: "Küssen kann so schön sein. Und wenn er nicht will, dann lass ich mir was einfallen. Gut, dass es Chips gibt und Kinder bestechlich sind", schrieb Cathy zu einem Foto, auf dem sie Ludwig mit der Knabberei lockt.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2020

Instagram / cathyhummels Cathy und Ludwig Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig, Januar 2020



