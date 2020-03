Radikaler Body-Wandel bei den Reimanns. Die Kultauswanderer Konny (64) und Manuela Reimann (51) haben gerade einen XXL-Urlaub hinter sich. Im Wohnmobil hatten sie gemeinsam Neuseeland erkundet. Von dem Abenteuertrip hatten die beiden aber nicht nur viele tolle Erinnerungen mitgebracht, sondern offenbar auch ein paar Zusatzpfunde. Nach dem Anblick der Urlaubsfotos haben sich Konny und Manu freiwillig auf Diät gesetzt – und bereits satte 30 Kilo abgenommen!

"Der entscheidende Punkt war, als ich mir Fotos von unserer Tour in Neuseeland angeguckt habe. Ich bin über mich selbst erschrocken und hab gedacht, wie konnte ich das nur so schleifen lassen", erklärte Manu im RTLII-Interview. Auch Konny machten die Extra-Kilos irgendwann zu schaffen: "Wir haben uns nicht mehr wohlgefühlt in unserer Haut." Kurzerhand wurde der Speiseplan im Hause Reimann radikal umgestellt – mit Erfolg. Zusammen haben die beiden Wahl-Amerikaner mittlerweile 30 Kilo abgespeckt.

Aber was kommt bei den Reimanns überhaupt noch auf den Teller? "Ich esse kein Fleisch mehr, aber ich esse immer noch Fisch. Ich esse auch keine Milchprodukte mehr, nur ab und zu mal ein Stückchen Käse und ich vermeide raffinierten Zucker soweit ich kann. Das hat richtig was ausgemacht", erläuterte Manu den neuen Diät-Speiseplan.

Anzeige

Die Reimanns - Ein aufregendes Leben, RTL2 Manu und Konny Reimann in Neuseeland

Anzeige

RTLZWEI Konny und Manuela Reimann, TV-Stars

Anzeige

RTLZWEI Manuela Reimann, Reality-TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de