Oliver Pocher (42) hat noch immer nicht genug! Seit mehreren Tagen nutzt der Comedian seine Corona-Quarantäne, um sich über Netz-Berühmtheiten und deren Verhalten aufzuregen – der Grund: Viele Influencer verhalten sich in Zeiten des grassierenden Covid-19-Virus seiner Meinung nach nicht angemessen, wenn sie weiterhin Werbung schalten oder öffentliche Orte, wie Friseursalons, besuchen. Doch Olis Diss-Strecke ist noch lange nicht am Ende: In einem neuen Clip schießt der 42-Jährige fleißig gegen drei weitere Promi-Mädels!

1. Stephanie Davis (28)

Via Instagram führte der Hannoveraner seine mediale Hetze nun in einem Video fort. Mithilfe seines Tablets präsentiert er seinen Followern eine Social-Media-Story von Fitness-Bloggerin Stephanie Davis. Die Beauty urlaubt aktuell auf den Seychellen und wirbt in einem neuen Post für Nahrungsergänzungsmittel mit Kollagen. Für Oli ein absolutes Unding: "Kennt man ja, wenn man an die Atemmaschine kommt, braucht man Kollagen. Stimmt!", lästert er.

2. Senna (40)

Doch damit nicht genug: Im selben Atemzug bekommt auch seine Comedy-Kollegin Senna ihr Fett weg, die noch einen letzten Termin im Nagelstudio wahrnehmen wollte. "Ich mag sie ja wirklich gerne. Aber es ist beinahe Ausgangssperre. Wir sollen nur noch für das Nötigste vor die Tür gehen!", schimpft Oli.

3. Vanja Rasova

Als Letzte muss dann auch Get the Fuck out of my House- und Game of Clones-Kandidatin Vanja Rasova dran glauben: Das Reality-TV-Sternchen zeigt sich in ihrer Insta-Story an einem wegen Corona gesperrten Strand bei Miami, von dem sie sogar von der Polizei vertrieben wird. "Wir fahren jetzt nach South Beach und gucken, was da los ist!", lacht die Brünette in die Kamera – und bringt Oli damit zur Weißglut: "Die aufgespritzten Lippen sind ihr in die Birne reingeschossen!"

Doch Olis Lästerei blieb nicht unbemerkt: In ihrer Social-Media-Story meldete sich Senna am Freitagmittag zu Wort – und zwar richtig wütend. "Ich weiß nicht, wer dir ins Hirn gekackt hat. Ich dachte, wir wären cool, aber anscheinend sind wir nicht cool. Wegen dir bekomme ich hasserfüllte Nachrichten!", schoss sie zurück. Sie sei total enttäuscht von dem Blondschopf, da sie eigentlich ein gutes Verhältnis gehabt hätten: "Ich war eine der Ersten, die gesagt hat, bleibt zu Hause. Richtig heftig. Das geht gar nicht klar!" Die Musikerin warf Oli zudem vor, sie für seine Reichweite auszunutzen.

