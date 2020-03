Verlief die Trennung zwischen Maura Higgins und Curtis Pritchard (24) etwa doch nicht so harmonisch? Die beiden Reality-TV-Stars hatten sich vor etwa acht Monaten in der britischen Version von Love Island kennen und lieben gelernt. Seit einigen Tagen ist aber klar: Die Beziehung ist gescheitert. Maura und Curtis haben sich getrennt. Dass die brünette Beauty seither nicht allzugut auf ihren Ex zu sprechen ist, beweist sie jetzt im Netz: Maura putzt ihre Toilette mit Curtis' Zahnbürste!

Die 29-Jährige filmte sich jetzt in ihrer Instagram-Story bei einem Frühjahrsputz der ganz besonderen Art. In einem Clip schrubbte sie ihre Toilette mit der elektrischen Zahnbürste ihres Ex. Dabei meinte sie: "Das passiert, wenn du ein Mädchen verarscht." Später teilte sie noch ein Bild der mittlerweile blitzeblanken Toilette. Dazu schrieb sie: "An alle Fuckboys."

Nanu? Gibt es also doch einen waschechten Rosenkrieg zwischen den einstigen "Love Island"-Lovern? Vor einigen Tagen klang das in Mauras Trennungs-Statement doch noch ganz anders. "Ich wünsche Curtis nur das Beste für die Zukunft", hieß es darin.

Getty Images Curtis Pritchard und Maura Higgins im November 2019

Getty Images Maura Higgins in den ITV Studios in London

Getty Images Curtis Pritchard und Maura Higgins in London, September 2019

