Oliver Pocher (42) kann es nicht lassen! Nach seinem Diss gegen Sarah (28) und Dominic Harrison (28) hatte die Schwangere einen Zusammenbruch erlitten. Sie sei beim Notarzt gewesen und müsse nun sogar Tabletten nehmen. Domis Aufforderung an den vierfachen Vater, unverzüglich aufzuhören, mit seinen Aktionen das Leben seiner Frau und das seines ungeborenen Kindes zu gefährden, hat der Komiker sich offensichtlich nicht zu Herzen genommen. Er schießt nun schon wieder gegen die Harrisons!

Auf seinem Instagram-Account sorgt Oli mit einem neuen Video für Wirbel. Dabei redet er auch ohne Umwege zu den YouTubern. Zunächst habe er Sarah und Domi tatsächlich versichert, Rücksicht zu nehmen. "Ich habe gesagt: 'Ja, ich muss auch nichts dazu machen und ich möchte auch nicht, dass man einer Schwangeren in irgendeiner Art und Weise Kommentare schickt.'" Für seinen darauffolgenden Diss seien die Harrisons selbst verantwortlich: "Dann habe ich gesehen, dass sie zwei Tage später auf dem Sofa waren mit einer Kampagne 'Bleibt zuhause' und ich fand das schon wieder ein bisschen hinterfotzig, weil das schon wieder diese Influencer-Welt ist. Du kommst gerade noch aus dem Dubai-Urlaub und dann stellst du dich einen Tag später hin und machst wieder: 'Bleibt zuhause.' Was ist das dann für eine Doppelmoral und für ein Schwachsinn?", rechtfertigt Oliver seine Aussagen.

"Plus, ich habe grundsätzlich schon immer mein Statement, dass man Kinder nicht in die Öffentlichkeit zwingen sollte. [...] Lasst das Kind doch aufwachsen, wie es ist", schimpft Oli. Auf Wunsch seiner Frau habe er die Anti-Harrison-Videos zwar teilweise gelöscht, wolle in Zukunft aber weiterhin Themen ansprechen, die ihm nicht passen, auch bei werdenden Müttern. "Sonst kann ja jeder sich einen Bauch umschnallen und sagen: 'Jetzt bitte nicht, ich bin ja gerade schwanger.'" Zum Thema Zusammenbruch hat der 42-Jährige nur eines zu sagen: "Ich habe daran keine Schuld!"

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit Töchterchen Mia Rose, Dezember 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de