Die britischen Royals feiern den Muttertag mit ganz besonderen Schnappschüssen! Während hierzulande die Mamas immer erst am zweiten Sonntag im Mai besonders geehrt werden, ist der entsprechende Feiertag in Großbritannien schon am vergangenen Sonntag gewesen. Bekannt ist bereits, dass Herzogin Kate (38) den Tag gemeinsam mit ihren Liebsten in ihrem Landhaus in Norfolk verbrachte. Aber auch die Fans der Königsfamilie hatten etwas von dem Ehrentag: Auf einem bisher unveröffentlichten Foto tragen die Eltern Kate und Prinz William (37) ihre beiden Kids Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) auf dem Rücken!

Der süße Schnappschuss ging pünktlich zum Muttertag auf Instagram online: Darauf lacht Charlotte während ihre Mama sie Huckepack trägt. Und auch William und George sind auf dem Bild zu sehen, wie sie an einem sonnigen Tag neben dem Mama-Tochter-Gespann durch die Natur laufen. "Für alle neuen und alten Mütter und Familien, die heute zusammen oder getrennt verbringen – wir denken an euch alle in dieser schwierigen Zeit. Alles Gute zum Muttertag!", kommentieren die Blaublüter den Post. Und den Followern scheint das gefallen zu haben: "Das ist so süß. Ich hatte gehofft, dass sie Bilder zum Muttertag veröffentlichen!", freute sich einer der Abonnenten.

Aber das ist nicht das einzige Bild, das sie mit ihrer Community geteilt haben: Auch Williams Mutter Prinzessin Diana (✝36) und Kates Mama Carole Middleton (65) sind auf zwei Fotos vertreten. Und schließlich darf auch eine Karte nicht fehlen, die der sechsjährige George Kate gebastelt hat.

Getty Images Prinz George und Prinzessin Charlotte

JOHNNY EGGITT/AFP/Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William im Jahr 1995

Getty Images Michael und Carole Middleton

