Christina Luft (30) und Luca Hänni (25) teasern ihren nächsten Tanz an! Die beiden machen als Let's Dance-Kandidaten seit ein paar Wochen das Parkett unsicher. Vergangenen Freitag begeisterten der Sänger und seine Profi-Partnerin nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury mit einem gefühlvollen Contemporary. Nun stecken sie aber schon wieder tief im Training für die nächste Show und geben jetzt einen kleinen Hinweis auf ihre kommende Performance!

Christina und Luca melden sich am Sonntag in einer Instagram-Story vom Training. Beide tragen schwarze Kopfbedeckungen. "Warum wir beide jetzt so steilo-meilo Cappis aufhaben, das erfahrt ihr am Freitag. Wir brauchen die nämlich tatsächlich für die Choreo", gibt sich die 30-Jährige geheimnisvoll. Könnte das Tanzpaar etwa gerade an einer Hip-Hop-Performance arbeiten? Zu einem Wiener Walzer oder Samba würde dieses Outfit nämlich überhaupt nicht passen.

Sollten die beiden wirklich Hip Hop gewählt haben, wäre das auf jeden Fall eine Überraschung. Denn diese Rubrik gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr in der TV-Show. Den Grund hatte Juror Joachim Llambi (55) vor zwei Jahren im Promiflash-Interview verraten: "Wir hatten mal Hip-Hop bei uns, das ist aber bei unseren Zuschauern nicht so gut angekommen."

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni bei "Let's Dance"

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni und seine Tanzpartnerin Christina Luft im Februar 2020

Getty Images Joachim Llambi bei "Let's Dance"



