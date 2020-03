Weiß Patricia Kelly (50) mehr, als sie zugibt? Zurzeit läuft die zweite Staffel von The Masked Singer im Fernsehen. Die Zuschauer und die Jury grübeln darüber, welche Promis sich wohl hinter den drolligen Kostümierungen verbergen. Einige Fans vermuten, dass es sich bei der Kakerlake um das jüngste Mitglied der Kelly Family handelt: Angelo Kelly (38). Promiflash hat nun bei seiner Schwester Patricia nachgehakt!

Gegenüber Promiflash gab die Sängerin an, dass sie keinen Fernseher hat und nie TV gucke – auch wenn sie sich wünschte, hin und wieder Zeit dafür zu haben. Deshalb könne sie auch keinen Tipp abgeben, wer die maskierten Sänger wohl sein könnten. Sie sehe sich ja nicht einmal Shows an, in denen sie selbst auftrat: "Meine Assistentin gibt mir Feedback, ob es gut war oder nicht. Ich arbeite zwar mitunter im TV, aber schaue es selber nie", gesteht die zweifache Mama. Ihr Leben sei als Künstlerin, Songwriterin, Unternehmerin und Mutter mehr als ausgefüllt.

Trotzdem zeigt sich die gebürtige Spanierin sehr stolz auf alles, was ihre Geschwister solo machen – sie unterstütze sie auch, so gut sie könne. Zurzeit arbeitet die "Medicine"-Interpretin jedoch an ihrem eigenem Solo-Projekt: Ihrem neuem Album "One More Year".

ActionPress Angelo Kelly, Musiker

Ulrich Stamm / Future Image Patricia Kelly bei ihrem Weihnachtskonzert im Dezember 2018

Getty Images Die Kelly Family bei der ECHO-Verleihung 2018 in Berlin



