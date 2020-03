Anna Camp (37) schwebt wieder auf Wolke sieben! Das Jahr 2019 war turbulent für die Pitch Perfect-Darstellerin. Nach sechs Jahren – davon rund zweieinhalb Jahre als Ehepaar – ging ihre Beziehung mit Skylar Astin (32) überraschend in die Brüche. Die zwei machten Nägel mit Köpfen und reichten direkt auch die Scheidung ein. Inzwischen dürfte der Weg frei sein für eine neue Liebe: Und tatsächlich! Anna ist wieder vergeben.

Dieses strahlende Lächeln, das Anna auf ihrem aktuellen Instagram-Schnappschuss im Gesicht hat, lässt keinen Raum für Spekulationen: Die 37-Jährige hat es offenbar volle Breitseite erwischt. Mit dem Post machte die Schauspielerin ihre junge Liaison offiziell. Der neue Mann an ihrer Seite? Michael Johnson – ein Musiker und Mitglied der Punk-Band New Beat Fund. Mit ihm durchkreuzt Anna aktuell den kalifornischen Nationalpark Joshua Tree. "Mitten im Nichts will ich mit niemanden lieber zusammen sein, als mit dir", betitelt die Amerikanerin ihr erstes öffentliches Pärchenfoto.

Seit der Trennung von Skylar hatte sich Anna mit keinem neuen Partner gezeigt. Was für ihre Fans also nun eine große Überraschung sein dürfte, scheint für ihre "Pitch Perfect"-Freundin Brittany Snow (34) längt keine Neuigkeit mehr zu sein. "Ich liebe euch!" kommentiert sie Annas Beitrag.

Instagram / therealannacamp Anna Camp, Schauspielerin

Getty Images Skylar Astin und Anna Camp im Mai 2015

Getty Images Anna Camp und Brittany Snow, "Pitch Perfect"-Stars



