Überraschendes Aus bei The Masked Singer: Die Kakerlake hat sich dazu entschieden, das Handtuch zu werfen. Der Moderator Matthias Opdenhövel (49) verkündete die traurige Neuigkeit zu Beginn der heutigen dritten Show-Ausgabe. Seit zwei Wochen versuchen die Zuschauer schon herauszufinden, welcher Promi sich im Kostüm verbirgt – im Verdacht hatten viele Angelo Kelly (38). Ist die bisherige Teilnahme durch den freiwilligen Exit so gut wie bewiesen? Immerhin musste Angelos Bruder auch ein TV-Format abbrechen...

Einige Indizien sprachen bereits dafür, dass es sich bei der coolen Kakerlake um das Mitglied der Kelly Family handelt: Nicht nur der Akzent deutete darauf hin, ebenso die Stimme schien zu passen. Dass ausgerechnet die Figur nun ausscheidet, dürfte für TV-Fans der endgültige Beweis sein – immerhin: Angelos Bruder John Kelly (53) war bis heute Kandidat in der RTL-Sendung Let's Dance. Aufgrund eines Krankheitsfalls in der Familie muss er jedoch ebenfalls aufgeben. Das könnte nun also auch den 38-Jährigen betreffen, wenn er sich wirklich hinter der Maskerade verbarg.

Zumindest deutete Matthias schon an, dass das Publikum heute in jedem Fall im Laufe der heutigen Folge erfahren wird, wer die Kakerlake war. Die Entscheidung muss zudem kurzfristig gefallen sein: Noch vor wenigen Stunden kündigte ProSieben auf Instagram den Auftritt des Krabbeltiers an: "Die Kakerlake groovt sich schon mal für die Show ein", ist dort unter einem Foto zu lesen. Beweist der eventuell gleichzeitige Show-Ausstieg von John und Angelo, dass es sich bei letzterem um den 38-Jährigen handelt? Stimmt in der Umfrage ab!

Galuschka,Horst / ActionPress Matthias Opdenhövel in der WDR-Talkshow "Kölner Sommer Treff"

Getty Images Angelo Kelly im Dezember 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius John Kelly, Kandidat bei "Let's Dance" 2020



