Endlich gibt es Neuigkeiten von Heidi Klum (46)! Schon seit einigen Tagen fühlt sich die Germany's next Topmodel-Jurorin nicht wirklich fit. Ihr ging es teilweise so schlecht, dass sie sogar wichtige Dreharbeiten absagen musste. Seitdem ruht sie sich im Kreise ihrer Liebsten aus und versucht, so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu kommen. Hat das Model nur eine einfache Grippe oder steckt womöglich mehr dahinter? Ihren Fans liefert Heidi jetzt die Antwort.

Dass es ihr in letzter Zeit gesundheitlich nicht gut ging, verriet die 46-Jährige bereits. Seitdem hielt sie sich allerdings mit genauen Infos und Updates zurück – bis jetzt! Und tatsächlich kann die Blondine endlich Entwarnung geben. Mit dem Hashtag #covid_19negative teilt sie unter einem Instagram-Post ihrer Community das langersehnte Testergebnis mit. Die Follower sind erleichtert, hinterlassen allerdings vorsorglich dennoch zahlreiche Genesungswünsche in den Kommentaren.

Mittlerweile scheint es für Heidi aber schon wieder bergauf zu gehen. Nachdem sie zahlreiche Stunden im Bett verbracht hatte, hat sie nun wieder Kraft, um ihre Fans regelmäßig mit Content zu versorgen. Vor allem Tanz-Videos mit ihren Kids haben es ihr aktuell angetan.

Instagram / heidiklum Heidi Klum

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern, März 2020



