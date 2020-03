Das lange Warten der Katzen-Fans hat ein Ende: Endlich gibt es neue Reality-TV-Folgen mit Daniela Katzenberger (33)! Seit knapp 11 Jahren ist die kultige Blondine aus der Fernseh-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Während zu Beginn noch ihre Auswanderung nach Mallorca dokumentiert wurde, steht inzwischen das Leben mit Ehemann Lucas Cordalis (52) und Töchterchen Sophia (4) im Fokus ihrer Show "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca". Heute Abend werden endlich die neuen Episoden ausgestrahlt – doch auf welche Themen dürfen sich die Zuschauer freuen? Das verriet Danni schon jetzt im Promiflash-Interview!

Heute um 20:15 Uhr wird die gebürtige Pfälzerin mit ihrer kleinen Familie wieder über die Bildschirme der Republik flimmern. Neben jeder Menge Katzenberger-Humor werden auch ernstere Themen angeschnitten, wie die 33-Jährige gegenüber Promiflash ausplauderte: "Es geht eigentlich um das verflixte siebte Jahr – was man dagegen tun kann. Alles, um das ein bisschen frisch zu halten!" Auch Töchterchen Sophia steht wieder im Scheinwerferlicht – denn die kleine Prinzessin feiert in der Staffel ihren vierten Geburtstag. Und eine Überraschung hat die Katze auch parat: "Es passiert natürlich noch etwas, womit die Leute gar nicht gerechnet haben. Familiär!"

Doch auch der Tod von Lucas' Vater Costa Cordalis (✝75) wird in den kommenden Wochen in der Sendung behandelt. Für Daniela kein leichtes Thema: "Man hat solche Flashbacks, die so in den Kopf schießen. Man fühlt sich dem wieder ganz nah, wenn wir selber die Sendung gucken. Dass Costa einfach fehlt!"

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", ab 25. März, mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, März 2020

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTLZWEI Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis und Daniela Katzenberger



