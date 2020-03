Am Mittwochabend startete die neue TV-Show Promis unter Palmen. In dem Format stellen sich zehn Promis verschiedenen Challenges und kämpfen um das Preisgeld von 100.000 Euro. Auch das ehemalige Pärchen Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26) nehmen an dem paradiesischen Abenteuer teil. Bei einem anstrengenden Gruppenspiel in der prallen Sonne verlassen Tobi seine Kräfte – und ausgerechnet seine Ex-Freundin Janine eilt ihm zu Hilfe.

In der aktuellen Folge mussten sich die beiden Gruppen rund um die Teamleader Tobi und Carina Spack dem kräftezehrenden Spiel "Ab ins Körbchen" widmen. Die Promis mussten sich in einen Korb setzen und aus eigener Kraft über einen Balken ziehen. Das Team des Love Island-Hotties konnte am Ende zwar die Challenge für sich gewinnen – doch Tobi klappte nach der Aufgabe völlig erschöpft zusammen. Seine ehemalige Partnerin stand ihm sofort mit einer Wasserflasche zur Seite: "Ist mir egal, was vorgefallen ist. Wenn so was ist, bin ich ganz klar mit dabei und helfe", berichtete die Schauspielerin selbstlos. Auch im Sanitätszelt weicht sie ihm nicht von der Seite.

"Ich fand es wirklich sehr nett von ihr, dass sie sich so fürsorglich um mich gekümmert hat. Das rechne ich ihr hoch an. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Aber das macht sie ja auch aus, sie ist ein super Mensch", erklärte der 26-Jährige. Nach dem ersten Wettkampf ist das komplette Gewinner-Team vor einem Rauswurf geschützt. Carina muss als Kapitän zwei Stars aus ihrer Gruppe wählen, die daraufhin auf der Abschussliste stehen werden: Ennesto Montè (45) und Désirée Nick (63).

