Mit dieser Begegnung hatte Tobias Wegener (26) offenbar nicht gerechnet. Am Mittwoch startete das neue TV-Format Promis unter Palmen. Neben dem Love Island-Hottie ist auch seine Ex-Freundin Janine Pink (32) dabei. Die beiden ahnten allerdings nicht, dass sie sich über den Weg laufen würden – bis zum Aufeinandertreffen am Drehort. Tobi konnte seinen Augen scheinbar kaum trauen und brachte kein Wort heraus!

Der 26-Jährige kam als letzter Promi in der Unterkunft in Thailand an. "Oh nee", brachte seine ehemalige Liebste augenrollend hervor, als sie Tobi mit seinem Koffer am Strand laufen sieht. Angekommen stellte sich der Fitness-Lover per Handschlag bei seinen Mitstreitern vor – und auch Janine bekam einen Händedruck zur Begrüßung, wenn auch recht zaghaft. "Wie soll es mir gehen? Am liebsten würde ich wieder nach Hause", erklärte er kurz darauf.

Von den anderen Teilnehmern bekam er direkt Gegenwind: "Geht das nicht ein bisschen liebevoller, die Begrüßung?", wettert Roland Schill (61). Er forderte sogar ein Küsschen zwischen den beiden: "Eisige Kälte nehme ich jetzt zwischen Janine und Tobi wahr." Von Ennesto Montè (45) bekommt der Ex-Promi Big Brother-Kandidat dann doch etwas moralische Unterstützung: Er holte ihn aus unangenehmen Situation, indem er ihm etwas zu trinken anbot.

SAT.1/Richard Hübner Tobias Wegener, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

SAT.1 / Richard Hübner Ronald Schill, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"



