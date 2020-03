Ist sie etwa wieder in festen Händen? Demi Lovatos (27) Liebesleben gleicht fast einer Achterbahnfahrt. Die Sängerin datete noch bis vor wenigen Monaten Male-Model Austin Wilson, doch schon nach kurzer Zeit war alles wieder aus und vorbei. All zu lange bläst die Beauty aber keine Trübsal – sie soll schon wieder einen neuen Mann an ihrer Seite haben: Einige Indizien deuten darauf hin, dass Demi jetzt mit Schauspieler Max Ehrich (28) zusammen ist!

Wie Daily Mail berichtet, sind den Fans der "Tell Me You Love Me"-Interpretin einige Details im Netz aufgefallen, die auf die neue Beziehung hindeuten. So präsentierte sich Max vor wenigen Tagen unter anderem mit den Hunden der Musikerin auf seinem Social-Media-Profil. Auch Demi geht langsam aber sicher in die Offensive! Sie kommentierte einen Schnappschuss von Max, auf dem er seinen gestählten Sixpack zeigt, mit den Worten: "Das geht für mich klar." Bestätigt haben die beiden eine mögliche Liebelei bisher nicht.

Noch Anfang Februar wurde Demi mit Rapper Machine Gun Kelly in Verbindung gebracht. Paparazzi hatten die beiden zusammen um zwei Uhr morgens in West Hollywood erwischt. Gemeinsam verließen sie das SoHo House und schienen sich blendend zu verstehen. Doch laut TMZ sollen die brünette Schönheit und der Blondschopf nur befreundet sein.

Instagram / maxehrich Max Ehrich, Schauspieler

Getty Images Demi Lovato im Februar 2020

MEGA Demi Lovato und Machine Gun Kelly im Februar 2020



