Süße Familien-News von US-Schauspieler Max Adler (34): Der Glee-Star und seine Frau Jennifer gaben Anfang 2020 bekannt, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten, welcher schon im Frühjahr das Licht der Welt erblicken soll. Die beiden sind schon über vier Jahre glücklich verheiratet und wollen ihre Liebe mit einem Kind aufs nächste Level heben. Und jetzt ist es soweit – der Sohn ist endlich zur Welt gekommen.

Dies verkündete der Charakter-Darsteller nun in einem zuckersüßen Bildbeitrag auf Instagram. "Bitte erlaubt mir, euch allen meinen Sohn Dylan Remington Adler vorzustellen. Geboren am 27. März 2020", schrieb er zu dem veröffentlichten Foto, das den Säugling eingewickelt in einer blauen Decke zeigt. Weiter ließ er es sich in dem Text nicht nehmen, seine Frau zu loben. Er bezeichnet sie als Kriegergöttin, da sie den Kleinen inmitten einer globalen Krise zur Welt gebracht hat. Er möchte damit allen Müttern weltweit Tribut zollen.

Doch die Geburt des kleinen Rackers wird von einem tragischen Ereignis überschattet. Seine Oma, die Mutter von Jennifer, ist einen Tag vor seiner Ankunft gestorben. Trotzdem blickt die junge Familie nun nach vorne und sie gehen nun zu dritt durchs Leben.

