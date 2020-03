Was für ein stylischer Auftritt! Heute Abend läuft das große Finale der diesjährigen The Biggest Loser-Staffel. Neben den vier Finalisten gab es auch ein Wiedersehen mit allen ehemaligen Kandidaten der aktuellen Ausgabe und den Trainern. Sarah (28) und Dominic Harrison (28) waren anwesend, um die Verwandlung ihrer Schützlinge Christoph und Petra zu feiern. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung war Sarah bereits schwanger – und ihren Babybauch setzte sie mit ihrem Outfit cool in Szene!

In einem blauen und schulterfreien Midi-Dress zeigte die 28-Jährige in der Show stolz ihre wachsende Körpermitte – denn das langärmlige Kleid war enganliegend und betonte so gekonnt ihren Babybauch. Mit ihren blauen Schuhen und ihrem Styling – Smokey Eyes und offenen Haaren – rundete sie ihren Look perfekt ab. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie damals auch einen Schnappschuss ihres Outfits – und dazu schrieb sie begeistert: "Oh, hi Babybump. Seit einer Woche wächst mein Bauch so rasant und ich freu mich darüber, endlich so richtig schwanger auszusehen." Und noch etwas verrät das Posting: Das Finale von "The Biggest Loser" müsste Mitte Februar stattgefunden haben.

Mittlerweile befindet sich Sarah im zweiten Schwangerschaftstrimester und seit den Dreharbeiten für "The Biggest Loser" ist ihr Babybauch ziemlich gewachsen – das bewies die Influencerin vor Kurzem mit einem neuen Schwanger-Pic. "Seit wenigen Tagen spüre ich übrigens unsere kleine Prinzessin in meinem Bauch. Dieses Gefühl ist einfach so unbeschreiblich", verkündete sie dazu Mitte März auf ihrem Insta-Account.

SAT.1 / Benedikt Müller Dominic und Sarah Harrison bei "The Biggest Loser"

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

SAT.1 / Benedikt Müller Sarah Harrison als Trainer des Secret Teams von "The Biggest Loser"



