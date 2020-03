Warum haben die einstige Love Island-Kandidatin Melissa (24) und Richard Heinze Schluss gemacht? Seit Donnerstag ist es offiziell, dass die beiden getrennte Wege gehen – und das nicht erst sei gestern: Das Ex-Paar hatte sich entschieden, mit dem Trennungsstatement etwas zu warten. Im Promiflash-Interview verrät die 24-Jährige jetzt, wo der Schuh in der Liaison gedrückt hatte: Sie und ihr Ex hatten gemerkt, dass sie zusammen nicht glücklich werden!

"Wir haben im Laufe der Zeit feststellen müssen, dass es am Ende langfristig nicht für eine gemeinsame Beziehung ausreicht", zieht Melissa nach wenigen Monaten Liebe nun gegenüber Promiflash ein ernüchterndes Fazit. Eine besondere Herausforderung seien hier äußere Einflüsse und Handlungen gewesen, die zu Differenzen geführt haben. Auch der Köln 50667-Star hatte in seinem YouTube-Statement von Uneinigkeiten gesprochen, die schnell zwischen den beiden aufgekommen seien. Dennoch: weder von ihm noch von ihr sei die Trennung ausgegangen, wie die Influencerin klarstellt: "Wir haben gemeinsam feststellen müssen, dass es am Ende nicht für eine lange und glückliche Beziehung reicht."

Melissa trauere ihrer Liebelei momentan aber nicht hinterher – vielmehr könne sie bereits nach vorn schauen und sei froh, der Beziehung mit Richard eine Chance gegeben zu haben. Eine Sache soll sich ab jetzt jedoch ändern: Ihre fast 400.000 Follower will sie nicht mehr so schnell an ihrem Liebesleben teilhaben lassen. "Ich werde es in Zukunft langsam und vorsichtig angehen lassen, aber blicke wirklich positiv in die Zukunft", erklärt sie schließlich.

Instagram / melissa_loveisland Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze im März 2020

Instagram / melissadamilia Melissa, Ex-"Love Island"-Kandidatin



