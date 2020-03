Wie wirkt sich ein Jurorenwechsel auf die Show aus? Aufgrund des Skandals um Xavier Naidoo (48) wurde dieser in der aktuellen DSDS-Staffel kurzfristig ausgetauscht. Dadurch wurde die Jury bestehend aus Dieter Bohlen (66), Oana Nechiti (32) und Pietro Lombardi (27) durch einen Neuzugang aufgemischt: Florian Silbereisen (38). Vergangenen Samstag hatte er seine Feuerprobe bei dem RTL-Format. Aber konnte der Schlagerstar auch die Kandidaten von sich überzeugen? Promiflash hat nachgefragt!

Gegenüber Promiflash haben die Gesangstalente ihren ersten Erfahrungen mit dem "Das Traumschiff"-Kapitän dargelegt: "Ich hab mich gefreut, muss ich sagen. Er hat unglaublich viel Erfahrung und ist ein toller Musiker. Und weil ich ja das Genre bediene, fand ich es supercool", freut sich Paulina Wagner. Auch ihre Mitstreiterin Chiara D'Amico sieht den Schlagerstar als Bereicherung für die Show: "Er hat mich tatsächlich geflasht. Es war besser als ich gedacht habe", schwärmt das Küken der 17. Staffel. Bei der extravaganten Lydia Kelovitz hat der Schlagerstar vor allem mit seiner Bühnenerfahrung und krassen Outfits gepunktet. "Er hat definitiv Ahnung, wovon er spricht", erklärt die Kandidatin, die seine erste goldene CD erhielt.

Die zwei verbleibenden männlichen Kandidaten Joshua Tappe und Ramon waren zunächst skeptisch. Vor allem Ersterer, weil er nichts mit Schlager am Hut habe und sich sorgte, dass dies ein Nachteil für ihn sein könne. Der Jury-Frischling habe aber in der zweiten Liveshow bewiesen, dass er offen sei und neutral bewerte. "Für mich war er an dem Abend wirklich der beste Juror", resümiert der Kundenberater aus Holzminden seinen ersten Eindruck.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Paulina Wagner

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Lydia Kelovitz

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Joshua Tappe



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de