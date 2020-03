Mittlerweile ist sie in Woche 38 ihrer Schwangerschaft angekommen. Josephine Welsch (27) kann es kaum noch erwarten, endlich ihre kleinen Wonneproppen begrüßen zu dürfen. Nach ihrem ersten Kind Tristan erwarten der Berlin - Tag & Nacht-Star und ihr Mann Robert Dallmann nun sogar Zwillinge. Entsprechend groß ist auch der Kugelbauch, den die Schauspielerin auf einem neuen Foto in die Kamera hält. In einem Post meldet sie sich nun mit einem Update!

Auf ihrem Instagram-Profil schreibt die werdende Mutter zu einem obligatorischen Badezimmerselfie: "85 Kilo, 120 cm Bauchumfang, und einen unglaublich wunderschönen Gipsabdruck haben wir auch noch geschafft." Inzwischen ist sie überzeugt, bestens vorbereitet zu sein und möchte ihren Nachwuchs endlich in die Arme schließen. "Wir warten, und so langsam passen mir auch keine Sachen mehr", scherzt die Laiendarstellerin.

In einem früheren Post gestand die Blondine bereits, dass sie darüber nachdenke, ihr Baby per Hausgeburt auf die Welt zu bringen. Besonders die aktuelle Situation hat die künftige dreifache Mutter zu dieser Überlegung angeregt. Eine endgültige Entscheidung hat die TV-Bekanntheit bisher aber noch nicht getroffen.

