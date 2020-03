Bei Angelina Heger (28) geht es langsam richtig rund! Die Verlobte von Sebastian Pannek (33) ist aktuell mit ihrem ersten gemeinsamen Kind schwanger. Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ist inzwischen im achten Monat und das sieht man der werdenden Mutter auch an. Die Influencerin trägt einen beachtlichen Babybauch vor sich her. Trotzdem ist Angelina stets putzmunter – bedeutet das etwa, dass sie gar keine Problemchen hat?

In ihrer Instagram-Story gibt die 28-Jährige ein Update und dabei erinnert sie sich nur vage an unangenehme Situationen. Zum Beispiel habe sie am Anfang ein wenig an der typischen Morgenübelkeit gelitten: "Dann habe ich irgendwas gegessen mit Kohlenhydraten. Ich hatte unglaublich viel Appetit auf Kohlenhydrate. Und dann war auch direkt wieder gut."

Momentan machen Angelina höchstens folgende Begleiterscheinungen zu schaffen: "Ich habe jetzt langsam so kleine Wehwehchen, dass ich schneller aus der Puste bin, dass meine Beine wehtun." Außerdem könne sie mittlerweile nicht mehr wie früher auf dem Bauch schlafen. Was Dehnungsstreifen betrifft, wisse sie nicht mal, ob sie überhaupt welche bekommen hat. Angies Bauch sei noch verschont geblieben und die Linien auf ihren Oberschenkeln könnten schon vor der Schwangerschaft da gewesen sein.

