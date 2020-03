Lauren Speed und Cameron Hamilton wollen bald eine Familie gründen! Die "Liebe macht blind"-Stars lernten sich in der beliebten Kuppel-Show in Rekordzeit kennen und lieben. Ohne sich dabei zu sehen, hatten sie sich in der Sendung verliebt und heirateten später sogar. Nun sind sie schon seit fast zwei Jahren Mann und Frau und haben große Pläne: Sie wünschen sich Kinder!

Auf ihrem YouTube-Kanal standen Lauren und Cameron ihren Fans Rede und Antwort. Natürlich kam dabei die Frage auf, ob sie Babys planen. "Wir wollen auf jeden Fall lieber früher als später Kinder haben. Nächstes Jahr oder so", verriet Lauren und schien ihren Mann mit der Zeitangabe etwas zu überraschen. Der freute sich aber sehr darüber und strahlte bis über beide Ohren!

Noch sei die Reality-TV-Schönheit aber nicht schwanger und verfolge erst einmal andere Pläne: Aktuell sei ihr Terminkalender besonders voll und einiges davon wollten sie und Cameron sehr gerne wahrnehmen: "Ihr wisst schon, es kommen gerade viele Angebote auf uns zu."

Anzeige

Getty Images Lauren Speed im März 2020 in New York

Anzeige

Instagram / cameronreidhamilton Cameron Hamilton im Februar 2020

Anzeige

Instagram / need4lspeed Cameron Hamilton und Lauren Speed im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de