Michael Schulte (29) feierte seine große Rückkehr auf der The Voice-Bühne! 2012 hatte der Lockenkopf in der Gesangsshow den dritten Platz belegt. Seitdem ist der Rotschopf aus der deutschen Musikwelt kaum noch wegzudenken: 2018 trat der gebürtige Eckernförder sogar beim Eurovision Song Contest für Deutschland an und schaffte es auf den vierten Rang. Jetzt kehrte Michael zu seinen TV-Wurzeln zurück – und begeisterte mit einem rührenden Duett!

Bei der letzten The Voice Kids-Blind-Audition des Jahres überraschte der 29-Jährige den Kandidaten Mats hinter den Kulissen: Der 13-Jährige, der zuvor erklärt hatte, ein großer Fan des Songwriters zu sein, konnte sein Glück kaum fassen: "Das gibt mir sehr viel Kraft und ich versuche es so gut zu machen, wie es geht!" Auf der Bühne performte der Nachwuchs-Musiker dann Michaels großen ESC-Hit "You Let Me Walk Alone" – und begeisterte die Jury total! Nach seinem Auftritt stürmte auch der Urheber auf die Stage und gratulierte seinem Schützling zu den zwei Buzzern von Max Giesinger (31) und Sasha (48). Doch damit nicht genug: Michael stimmte tatsächlich ein Duett seiner Single mit Mats an!

Nach der rührenden Darbietung entschied sich Mats ganz klar für Max – schließlich ist der auch der beste Kumpel und ehemalige WG-Partner von Micha. Das Publikum zu Hause war jedoch nicht nur von dem Duett von den Socken: "Wäre geil, Michael Schulte mal als Coach zu sehen!", schlug ein Twitter-Nutzer vor. Würde euch das auch gefallen? Stimmt unten ab!

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Michael Schulte bei einem Fashion-Event in Düsseldorf

Anzeige

Christian Augustin/Getty Images Michael Schulte singt bei "Menschen 2018 – der ZDF Jahresrueckblick"

Anzeige

SAT.1/André Kowalski Mats bei der Blind Audition von "The Voice Kids"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de