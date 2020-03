Wird Daniel sein neues Gewicht halten können? Der Schützling von Fitnesstrainerin Petra Arvela hat Unglaubliches vollbracht: Er hat sein Gewicht bei The Biggest Loser um mehr als die Hälfte reduziert – und das Abspeck-Format am Ende auch verdient gewonnen. Das war natürlich harte Arbeit: Daniel hat über Monate hinweg hart trainiert und an seiner Ernährung geschraubt, um sein Ziel zu erreichen – alles unter den Argusaugen seiner "The Biggest Loser"-Mentorin. Fürchtet Daniel nun zurück im Alltag, dass bei ihm der Jo-Jo-Effekt zuschlägt?

Promiflash hat mal bei dem Fahrschullehrer nachgehakt, ob er Angst davor hat, wieder zuzunehmen. "Ich habe Respekt, aber keine Angst", betonte Daniel daraufhin. "Ich habe mir sofort ein sportliches Ziel gesetzt und mich für den Ironman in Frankfurt dieses Jahr angemeldet, somit habe ich mich gezwungen weiter zu machen", schilderte der Bartträger. Er ist sich sicher: "Mit einem neuen Ziel und der damit verbundenen Motivation werde ich auch den Jo-Jo-Effekt erfolgreich bekämpfen."

Das hört seine Trainerin Petra sicher gerne! Im kürzlichen Promiflash-Interview kam sie gar nicht mehr aus dem Schwärmen über ihren Schützling raus. "Ich bin sehr stolz auf ihn", betonte die Blondine. Der Moment, in dem Daniel gewonnen hat, sei auch für sie sehr bewegend gewesen.

Anzeige

SAT.1/Benedikt Müller "The Biggest Loser"-Kandidat Daniel

Anzeige

Sat.1 / Willi Weber Daniel, "The Biggest Loser"-Gewinner 2020

Anzeige

Sat.1 / Willi Weber Petra Arvela und Daniel im Finale von "The Biggest Loser"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de