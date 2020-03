Diese Verwandlungen sind unglaublich! Am Freitag fand das große Finale von The Biggest Loser statt. Als Gewinner der Staffel ging Daniel hervor: Der Fahrschullehrer hatte bis zur letzten Episode unglaubliche 104 Kilo abgenommen. Mit diesem Ergebnis besiegte er knapp die übrigen Kandidaten Abdi, Sascha und Tülay, die ebenfalls tolle Ergebnisse vorzuweisen hatten. In der letzten Folge traten aber nicht nur die Finalisten auf, sondern auch die schon zuvor ausgeschiedenen Kandidaten. Mit einer Überraschung: Trotz Camp-Aus haben sie sich ganz schön verändert!

Vor allem Sarah verblüffte ihre früheren Mitstreiter und die Coaches: Die Power-Frau und Mutter verlor insgesamt stolze 48 Kilogramm – damit wiegt sie nun anstatt 115,1 Kilogramm nur noch 67,1 Kilo. Ihr neues Ich präsentierte die 30-Jährige im Finale stolz in einem kurzen und roten Kleid, das ihre schlanke Figur betonte. Allerdings gab es einen weiteren Nicht-Finalisten, der sogar noch mehr abgenommen hat: Anthony. Der Unternehmensberater speckte insgesamt 87,7 Kilogramm ab – damit hat er 43,96 Prozent seines ursprünglichen Gewichts verloren.

Gegenüber Promiflash hat Anthony erzählt, wie sein Umfeld auf seine Verwandlung reagiert. Vor allem die Freundin des Brillenträgers sei von seinem enormen Gewichtsverlust begeistert. "Sie betont aber immer wieder, dass diese Wandlung nie eine Voraussetzung dafür war, mit mir eine Beziehung zu führen. Sie liebt mich jetzt genauso wie mit ursprünglich 220 Kilo", stellte Anthony zusätzlich im Interview klar.

Sat.1 / Willi Weber Celina bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Arya Shirazi ; Sat.1 / Willi Weber Collage: Anthony, Kandidat bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Willi Weber Sigi, Kandidatin bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Willi Weber Gerry bei "The Biggest Loser"

Sat.1 / Willi Weber Jessica bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Willi Weber Joell bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Willi Weber Tabea, Kandidatin bei "The Biggest Loser"

Sat.1 / Willi Weber Werner, Kandidat bei "The Biggest Loser"

Sat.1 / Willi Weber Claudia, Kandidatin bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Willi Weber Christoph, Kandidat bei "The Biggest Loser – Secret Team" 2020

Sat.1 / Willi Weber Swaantje bei "The Biggest Loser"

Sat.1 / Willi Weber Anja bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Willi Weber Petra, Kandidatin bei "The Biggest Loser" 2020

