Carina Spack (23) teilt wieder aus! Aktuell ist die Freundin von Big Brother-Bewohner Serkan Yavuz (27) mit ihren Mitmenschen alles andere als happy: Weil Evanthia Benetatou (27) ganz offen zugegeben hatte, fest an das Ex-Couple Jade Übach (26) und Serkan zu glauben, bekam sie zuletzt bereits ihr Fett weg. Nun stichelt die Promis unter Palmen-Teilnehmerin erneut gegen die Brünette und weitere Freunde ihrer Erzfeindin: Rafi Rachek (30) und Sam Dylan (29)!

Der Grund für Carinas Wutanfall: Obwohl bei Eva und Rafi das Coronavirus diagnostiziert worden war, kamen beide anlässlich Jades Auszug aus dem TV-Container am Montagabend zusammen, um sie in Empfang zu nehmen. Ein No-Go für die Influencerin, wie sie in ihrer Instagram-Story erklärte: "Noch vor einer Woche wurde geschrieben, dass sie ja jetzt zwei Wochen zu Hause bleiben müssen und keinen Kontakt zu anderen haben dürfen. Dann werden ach so tolle Fake-Videos gemacht, dass man ja traurigerweise noch nicht mal die Eltern besuchen darf, aber man holt jemand anderes mit einer komplett positiv getesteten Gruppe ab", ärgerte sich die Kuppelshow-Kandidatin.

Mittlerweile frage sich Carina, ob sich Eva und Rafi ihre Diagnose nur zu PR-Zwecken ausgedacht haben. "Oder hat man die Krankheit wirklich und begeht eine Straftat, da man fahrlässig andere Menschen mit in Gefahr bringt?", überlegte die 23-Jährige weiter.

Instagram / housedylan Eva Benetatou und Jade Übach beim "Big Brother"-Auszug

Instagram / housedylan Sam Dylan und Jade Übach

Instagram / carina_spack Carina Spack, TV-Star



