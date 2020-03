Bastian Yotta (43) kommt mit seiner Art nicht bei allen gut an! Seit vergangenem Mittwoch flimmert die brandneue Reality-TV-Show Promis unter Palmen über die Bildschirme. Mit von der Partie ist auch der Selfmade-Millionär. Wie schon im Dschungelcamp vergangenes Jahr hat der Muskelmann es sich wohl auch in diesem Format zur Aufgabe gemacht, seine Mitstreiter kräftig zu motivieren – sei es mit einer Runde Miracle Morning oder mit ein paar taffen Sprüchen. Der Life-Coach fühlt sich offenbar für jeden seiner Kollegen verantwortlich. Doch einer von ihnen geht das Alphamännchen damit gehörig auf die Nerven: Claudia Obert!

Im Promiflash-Interview im Anschluss an die Dreharbeiten lässt der Ex-Promi Big Brother-Star nun kein gutes Haar an dem Fitness-Enthusiasten. "Der ist wie ein Gladiator in Rom. Dem gibst du irgendeine Aufgabe und dann macht der sich verrückt, bis zum Gehtnichtmehr. Wenn du dem sagst, lern das Telefonbuch auswendig, dann macht der das", beschreibt sie ihren Eindruck vom Yotta – und setzt dann noch mächtig einen drauf: "Der war das dümmste Kalb von allen."

"Der hat mich auch schon allein mit seiner Ansicht sowas von abgetörnt", wettert Claudia weiter – die sonst immer für einen Flirt mit dem starken Geschlecht zu haben ist: "Und seine morgendliche Ansprache, sein Miracle Morning, oder was das sein soll, da habe ich nur immer gedacht: 'Ob es das auch ohne Ton gibt? Hilfe!'"

SAT.1/Richard Hübner Claudia Obert, Teilnehmerin von "Promis unter Palmen"

SAT.1/Richard Hübner Tobias Wegener und Bastian Yotta bei "Promis unter Palmen"

Getty Images Claudia Obert im Juli 2019



