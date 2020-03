Ashley Graham (32) teilt niedlichen Family-Schnappschuss! Das Plus-Size-Model und ihr Ehemann Justin Ervin genießen gerade jede freie Minute mit ihrem Söhnchen Isaac. Das erste gemeinsame Kind der beiden erblickte im Januar das Licht der Welt. Seitdem versorgt die Neu-Mama ihre Follower regelmäßig mit ungefilterten Pics aus ihrem Baby-Alltag. Jetzt verzückte Ashley ihre Community mit einer Aufnahme der kleinen Familie beim Spaziergang auf dem Land.

Auf dem Instagram-Schnappschuss sieht man die frisch gebackene Mutter, wie sie ihren Spross Isaac sicher im Arm hält und lächelt, ihr Mann Justin steht direkt daneben. Beide genießen offenbar den gemeinsamen Moment mit ihrem Nachwuchs: Im lockeren Freizeitlook strahlen sie um die Wette. Unter das Foto schrieb Ashley: "Ich liebe Euch so sehr Jungs!" Dieser Post macht deutlich: Ashley geht anscheinend komplett in Ihrer neuen Rolle auf und meistert gemeinsam mit Justin das Familienleben.

Ihre Fans sind begeistert von dem süßen Bild: Sie loben die Brünette in den höchsten Tönen. "Wunderschöne Familie", lautet der Kommentar eines Users. Ein anderer Nutzer schwärmt: "Oh du siehst so fantastisch aus Ashley. Ihr seid toll und es macht mich glücklich, euch so zu sehen. Dieser Post hat meinen Tag gerettet."

Getty Images Ashley Graham und Justin Ervin im September 2017

MEGA Ashley Graham im Januar 2020

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, ihr Mann Justin Ervin und Söhnchen Isaac, März 2020



