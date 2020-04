Seit vergangenem Sommer muss Familie Katzenberger-Cordalis schweren Herzens ohne Oberhaupt Costa (✝75) klarkommen. Der Schlagerstar starb im Juli 2019 im Alter von 75 Jahren. Emotionale Monate liegen inzwischen hinter seinen Angehörigen – besonders Enkelin Sophia (4) dürfte es schwerfallen, den Tod ihres geliebten Opas zu begreifen. Im Promiflash-Interview verriet ihre Mama Daniela (33): Die Vierjährige möchte ihren Großvater oft im Himmel besuchen.

Danni und Ehemann Lucas (52) hätten ihrer Tochter zwar erklärt, was mit Opa Costa passiert ist – dennoch verstehe sie es wohl nicht so ganz: "Letztens sagt sie zu mir: 'Ich will auch zu Opa in den Himmel!' Das klingt ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Dann muss man sich in diese kleine Kullerseele hineindenken", offenbarte die 33-Jährige und erklärte: "Für sie ist der Opa ja noch da – er ist nur oben auf einer Wolke. Sie weiß ja nicht, dass er tot ist."

Und noch etwas rühre die Katze oft beinahe zu Tränen: Sophia baut Costa stets in ihre Mini-Kunstwerke ein. "Sie malt immer uns und dann malt sie den Opa, der auf der Wolke oben sitzt. Oma Iris, Oma Ingrid, Mama und Papa und dann malt sie den Opa oben auf der Wolke."

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", ab 25. März, mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TVNow verfügbar.

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis mit Enkelin Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Lucas und Sophia Cordalis



