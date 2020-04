Bald gehen Katie Price (41) und Kieran Hayler (33) auch ganz offiziell getrennte Wege. Die Reality-Beauty und der ehemalige Stripper haben ihre Beziehung bereits 2017 beendet, nachdem Katie herausfand, dass Kieran sie wiederholt betrogen hatte. Mittlerweile hat der zweifache Vater eine neue Frau an seiner Seite, mit der er sich vor wenigen Tagen sogar verlobt hat. Dabei sind Katie und Kieran noch gar nicht geschieden.

In einem Interview mit dem Magazin New! sprach der 33-Jährige jetzt über seine neue große Liebe Michelle Penticost. Dem Eheglück mit ihr steht allerdings noch eine Sache im Weg: Die Tatsache, dass Kieran faktisch noch immer mit Katie verheiratet ist. Doch das soll sich jetzt ändern: "Ich muss noch darauf warten, dass die Scheidung durch ist, das könnte noch bis zu 16 Wochen dauern. Aber der Papierkram ist erledigt, deshalb wird es hoffentlich nicht viel länger dauern", erklärte er. Bis sie also tatsächlich vor den Traualtar treten können, müssen sich Kieran und Michelle noch ein bisschen gedulden.

Kieran soll bei einem gemeinsamen Urlaub auf den Malediven – nach mittlerweile zwei gemeinsamen Jahren – um die Hand seiner frischgebackenen Verlobten angehalten haben. Über die genauen Hochzeitspläne der beiden ist bisher noch nichts bekannt.

Anzeige

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler und Michelle Penticost

Anzeige

Getty Images Kieran Hayler und Katie Price bei der Premiere von "Robocop"

Anzeige

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler und Michelle Penticost, Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de