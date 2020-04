Sara Kulka (29) hat keine Kraft mehr: Jahrelang musste sich das Model dafür rechtfertigen, dass sie ihre Töchter noch im Kleinkindalter stillt. Ständig stand sie im Netz unter Beschuss und wurde sogar aufs Übelste beleidigt. Inzwischen sind ihre Töchter Mathilda und Annabell beide über drei Jahre alt und haben damit für Sara die Grenze erreicht. Zudem wolle sie sich von nun an nicht mehr zum Thema Stillen äußern, wie sie gegenüber Promiflash klarstellt.

Der Hass, der ihr entgegengebracht wurde, habe sie völlig aus der Bahn geworfen. Einige Hater hätten ihr sogar unterstellt, sie sei "pervers" und habe "pädophile Neigungen". Zu viel für die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin: "Und das, obwohl ich eigentlich weiß, dass weltweit die meisten Frauen bis zum dritten Lebensjahr stillen. Das ist das typische Durchschnittsalter weltweit." In Europa würden die Mütter ihren Kindern nicht ganz so lange die Brust geben – vermutlich sei ihr Verhalten deshalb so sehr kritisiert worden. "Weltweit ist es eben das dritte Lebensjahr und darum habe ich mir das damals als Argument genommen und gesagt: 'Okay, ich thematisiere es bis zum dritten Lebensjahr, denn ich gehöre zu der Mehrheit der Frauen der Welt. Eigentlich bin ich normal, selbst wenn mir gesagt wird, ich wäre pervers oder krank im Kopf."

Genaue Angaben wolle sie ab jetzt daher nicht mehr machen. "Wie lange ich beide Kinder wirklich gestillt habe, das wird mein kleines Familiengeheimnis bleiben. Meine ganze Familie weiß das, auch meine Freunde. Und die stehen da total hinter mir und sind sogar stolz auf mich." Auch der Papa ihrer zwei Mädels habe nichts daran auszusetzen – im Gegenteil. "Er findet das ganz, ganz toll." Abschließend richtete Sara einen Appell an die Mamas: Sie sollten auch ihre drei- oder vierjährigen Kinder ohne Bedenken in der Öffentlichkeit stillen. "Ich würde es mir von ganzem Herzen wünschen, dass mehr Leute den Mut haben, den ich einfach nicht mehr habe."

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern Annabell und Matilda

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka gegen Mobbing

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihrer Tochter, November 2019



