Mama-Unterstützung für Janni Kusmagk (29)! Die ehemalige Profi-Surferin ist Mutter von zwei Kindern. Und mit Emil-Ocean (2) und Yoko hat die 29-Jährige noch ein ganz besonders enges Verhältnis: Sowohl ihr kleines Baby, als auch den Zweijährigen füttert sie noch mit Muttermilch. Stolz präsentiert sich die Frau von Peer Kusmagk (44) des Öfteren in den sozialen Netzwerken beim Tandemstillen – und muss neben einigen positiven auch so manchen kritischen Kommentaren einstecken. Von einer Promi-Mama bekommt die Lockenbeauty jetzt lieben Still-Support – von Sara Kulka (29)!

Denn die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin vertritt dieselben Werte, wie die Reality-TV-Bekanntheit. Auch Sara stillte ihre zwei Töchter Matilda und Annabell gleichzeitig – und bekam für dieses öffentliche Statement viel Hate ab. Umso wichtiger findet sie es, dass sich mehr Mamis gegen dieses Stigma aussprechen: "Liebe Janni, dieses Foto ist für dich und die vielen anderen 10.000 Frauen, die angefeindet werden, wenn sie öffentlich stillen oder Still-Bilder zeigen. Ein aktuelles Foto traue ich mich einfach nicht mehr zu zeigen, umso dankbarer bin ich dir, dass du dich den Medien, aber vor allem den Kommentaren der vielen Menschen stellst", freut sich Sara auf Instagram neben einem Bild, wie sie neben ihrer Tochter kuschelt und ihr liebevoll die Brust gibt.

Sara berichtet zudem, mit was für einem Hass sie sich konfrontiert sah, als sie das Tandemstill-Bild von Janni vor einigen Tagen positiv kommentiert hatte. "Neben Drohungen sogar per Direktnachrichten, wie 'solche Frauen wie euch würde ich regelmäßig aus dem Restaurant entfernen', kamen auch die üblichen Bullshit-Bingo-Kommentare, wie pervers, ekelhaft [...]", fügte das Model hinzu. Sie würde sich wünschen, dass das Thema in Zukunft mehr Verständnis erfährt.

