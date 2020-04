Aufgrund der aktuellen Lage fallen gerade jede Menge Veranstaltungen aus und sogar Schulen sind geschlossen. Ein besonders ungünstiges Timing für alle Schüler, die kurz vor ihren Abschlussprüfungen und damit auch vor ihrem Abschlussball stehen. In den USA sollten die meisten Proms eigentlich am 31. März stattfinden, jedoch wurden alle abgesagt. Ellen DeGeneres (62) ruft deshalb dazu auf, Bilder der Ballkleider auf Social Media zu teilen.

Auf Instagram würdigt die Gastgeberin der "The Ellen Show" den Tag, dem jeder Schulabgänger entgegenfiebert. "Wenn euer Abschlussball an diesem Wochenende stattfinden sollte, möchte ich eure wunderschönen Outfits sehen", ermuntert die talentierte Blondine ihre Follower. Als Anreiz fungiert ihr eigenes Throwback-Foto. "Das war meins, also hängt die Latte niedrig", scherzt die Frau von Portia de Rossi (47) über ihr kariertes Tischdeckenkleid.

Unter den Hashtags #NationalPromDay" und #ellenprom haben sich schon über 3.300 Beiträge gesammelt, die dem Beispiel der Moderatorin gefolgt sind. Zwar sind noch keine anderen Promi-Prom-Pics aufgetaucht, aber dafür kommentierte Hollywood-Hochkaräter Glenn Close (73) Ellens Bild neckisch: "Du bist im Partnerlook mit deinem Date."

Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres bei den Grammys in L.A. im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Portia De Rossi und Ellen DeGeneres bei den Peoples Choice Awards in L.A. im Januar 2017

Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres, Portia de Rossi und Glenn Close auf der Golden Globe Afterparty im Januar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de