Vor ein paar Wochen wagten die Köln 50667-Figuren Leonie (Sophie Imelmann, 23), Bo (Sharon Battiste) und Toni (Danilo Cristilli, 23) ein Experiment: Sie versuchten es mit einer Beziehung zu dritt! Anfangs lief alles wie am Schnürchen – der Frauenheld und die beiden Mädels hatten sogar einige heiße Dreier. Doch dann wurde es kompliziert: Sowohl Toni als auch Leonie haben Gefühle für Bo entwickelt! Aus diesem Grund beschlossen die Freunde, ihre Ménage à Trois aufzulösen. Aktuell versuchen es nur die Frauen miteinander. Damit hat sich das schwierige Liebes-Dreieck aber noch lange nicht erledigt!

Achtung, Spoiler!

Promiflash verrät euch exklusiv vorab, wie es heute Abend weitergeht. Toni schafft es einfach nicht, über Bo hinwegzukommen und startet einen kreativen Annäherungsversuch. Der Casanova versteckt sich nackt in Bos Bett. Sein bestes Stück hat er durch ein Loch von unten in einen Popcorn-Eimer gesteckt. Eigentlich wollte er seine Herzdame damit verführen, doch Bo bricht in schallendes Gelächter aus, als sie ihn derart entblößt entdeckt – ebenso wie Leo. "Das kann ja kein Mensch ernst nehmen! Das kann nur ein Aprilscherz sein", kichern die Mädels amüsiert. Toni zieht beleidigt von dannen: "Warum lacht ihr jetzt? Macht euch ruhig lustig!"

Die Gefühle des Lebemanns sind zutiefst verletzt. Die Frauen ahnen jedoch gar nicht, was sie angerichtet haben und wie sehr Toni unter Bos Zurückweisung leidet. Die WG-Harmonie scheint ins Wanken zu geraten... Was denkt ihr, bekommen die drei noch die Kurve oder eskaliert die Situation komplett? Stimmt ab!

Anzeige

RTL2, "Köln 50667" Bo und Leonie aus "Köln 50667"

Anzeige

RTL2, "Köln 50667" Toni aus "Köln 50667"

Anzeige

RTL2, "Köln 50667" Leonie und Bo aus "Köln 50667"

RTL2, "Köln 50667" Bo und Toni aus "Köln 50667"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de