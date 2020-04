Ein emotionales Jahr geht für Claire Holt (31) zu Ende. Die The Originals-Schauspielerin verkündete im März 2019 voller Stolz die Geburt ihres Sohnes James. Für die Blondine hat sich damit ein lang gehegter Traum erfüllt – ihr Mutterglück genießt sie seitdem in vollen Zügen. Via Social Media teilt die Australierin gerne ihren Alltag mit Baby mit ihren Followern. Jetzt dürfen sich die Fans über ein putziges Update inklusive Liebesgeständnis freuen!

Am 27. März hat der Knirps seinen ersten Geburtstag gefeiert – für Mama Claire ein überwältigendes Gefühl: "Mein Baby ist ein Jahr alt! Schon echt cool, wenn man seinen besten Freund großziehen kann", schreibt sie unter ihren Instagram-Post, in dem sie ein aktuelles Strahle-Pic mit ihrem Liebling präsentiert – neben einem Schnappschuss direkt nach der Geburt. "Es war gleichzeitig das kürzeste, aber auch längste, umwerfendste Jahr in meinem Leben. Vielen Dank an meinen Partner Andrew Joblon. Ab jetzt wird alles etwas einfacher, oder?", scherzt Claire.

Obwohl sie ihre Mama-Rolle liebt, läuft auch bei ihr nicht immer alles perfekt. Ab und zu passieren der 31-Jährigen kleine Missgeschicke: Einmal hat sie James zum Beispiel aus Versehen mit Hand-Desinfektionsmittel statt mit Badelotion gewaschen.

Anzeige

Instagram / claireholt Claire Holt mit ihrem Sohn

Anzeige

Getty Images Claire Holt, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / ajoblon Claire Holt mit ihrem Sohn James



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de