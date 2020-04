Welcher Promi begeistert in der sechsten Folge von Let's Dance? Aufgrund der aktuellen Krise läuft die Tanzshow im Moment etwas anders ab als gewohnt. Die Zuschauer scheint das aber nicht zu stören: Sie rufen immer noch fleißig für ihre Tanz-Favoriten an. Für Sükrü Pehlivan (47) und Alona Uehlin (30) hat der Fan-Support in der vergangenen Woche allerdings nicht ganz gereicht – sie mussten die Show verlassen. Für wen könnte es als Nächstes eng werden und wer liegt vorn?

Zuletzt konnte sich vor allem Ninja Warrior Germany-Star Moritz Hans in die Herzen der Fans tanzen – und, den Bewertungen nach zu urteilen, offenbar auch in die Herzen der Jury. In einer Promiflash-Umfrage zu den "Let's Dance"-Lieblingen landete er in der vergangenen Woche noch mit Abstand auf dem ersten Platz. Aber auch Luca Hänni (25), Tijan Njie (28) und Lili Paul-Roncalli (21) sahnten bislang in Sachen Jury-Punkte und Anruferzahlen jede Woche ordentlich ab. Werden sie also auch in Folge sechs zu den Fan-Favoriten gehören?

Für einige andere Kandidaten sah es in letzter Zeit weniger rosig aus. Ulrike von der Groeben (63) und Martin Klempnow (46) mussten in Folge fünf um ihr Weiterkommen zittern. Model Loiza Lamers (25) wurde sogar schon einmal aus der Sendung gewählt, durfte aber zurückkehren, da John Kelly (53) die Show freiwillig verlassen hatte. Wer ist zurzeit euer "Let's Dance"-Favorit? Stimmt ab!

